  • 11 set, 2025
Homem suspeito de abusar sexualmente de criança de 9 anos em Castelo Branco fica em prisão preventiva

11 set, 2025 - 09:07 • Olímpia Mairos

O homem foi detido no aeroporto Humberto Delgado quando se preparava para entrar em território nacional.

Um homem de 36 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido e ficou em prisão preventiva por suspeitas de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos entre 2019 e 2024, em Castelo Branco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a Polícia Judiciária (PJ) esclarece que os abusos foram “denunciados pela progenitora da vítima, um menino de 9 anos” e que “tiveram lugar em contexto intrafamiliar, sendo o suspeito, à data do início dos abusos, companheiro” da mãe da criança.

“Em resultado de várias diligências de investigação, foi possível apurar que o suspeito, que se encontrava no estrangeiro, poderia estar em vias de regressar a Portugal”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o homem foi detido no aeroporto Humberto Delgado quando se preparava para entrar em território nacional.

O suspeito foi detido em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Castelo Branco. Presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

