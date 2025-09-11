Menu
  • 11 set, 2025
Investigadora da UMinho lidera escavação de fortificado na fronteira luso-galega

11 set, 2025 - 10:58 • Olímpia Mairos

Investigadores e voluntários trabalham para desvendar estrutura da Guerra da Restauração.

A+ / A-

A arqueóloga Rebeca Blanco Rotea, da Universidade do Minho, está a coordenar a escavação de um fortificado do século XVII em As Torres - Taborda (Tomiño, Galiza), ligado à Guerra da Restauração entre Portugal e Espanha.

A iniciativa, que decorre até 16 de setembro, integra o primeiro campo de voluntariado arqueológico internacional naquela zona e envolve nove jovens voluntários de várias regiões.

O programa inclui trabalhos práticos de escavação e documentação do forte, visitas a fortalezas próximas como Valença e Cerveira, recolha de memórias orais e da toponímia local, oficinas temáticas e ainda seis conferências em bares, com o objetivo de aproximar a comunidade da investigação e da salvaguarda do seu património.

O projeto insere-se nas Fortalezas da Fronteira, cofinanciado pela Xunta de Galicia, desenvolvido pelas universidades do Minho e de Santiago de Compostela, com apoio de associações locais.

“Estamos a envolver habitantes, estudantes, investigadores, comunicadores e agentes socioculturais, contribuindo de forma exemplar para a sua formação, para a construção da memória coletiva, para a cooperação transfronteiriça e para um maior conhecimento histórico do noroeste ibérico”, afirma Rebeca Blanco Rotea.

A investigadora integra o Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT) da Universidade do Minho e colabora com a Unidade de Arqueologia da UMinho, contando já com um vasto percurso em projetos de arqueologia em Arcos de Valdevez, Pontevedra, Lugo, Orense e Corunha, entre outros.

O fortificado de As Torres terá sido erguido em 1666 após a conquista portuguesa de Goián (1663) e antes do tratado de paz de Lisboa (1668). Construído sobre uma antiga mina romana, aproveitando trincheiras anteriores para instalar uma bateria defensiva fica situado num território muito disputado entre as margens Goián/Cerveira e Tui/São Pedro da Torre.

O sítio só seria identificado em 2020 pelo professor de Jornalismo da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xurxo Salgado, copromotor da atual escavação. Apesar de alterado pela atividade florestal e vinícola, conserva a forma e parapeitos do baluarte.

É uma das cerca de 50 construções defensivas erguidas no século XVII ao longo do rio Minho. Para a arqueóloga Rebeca Blanco Rotea, este dado revela que a Guerra da Restauração (1640-1668) não se limitou ao Alentejo/Extremadura, como tradicionalmente se supunha, mas teve também uma expressão militar intensa no Norte. O conflito surgiu após seis décadas de domínio filipino em Portugal e culminou com a restauração da independência face a Castela.

