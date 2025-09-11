Investigadora da UMinho lidera escavação de fortificado na fronteira luso-galega

A arqueóloga Rebeca Blanco Rotea, da Universidade do Minho, está a coordenar a escavação de um fortificado do século XVII em As Torres - Taborda (Tomiño, Galiza), ligado à Guerra da Restauração entre Portugal e Espanha.

A iniciativa, que decorre até 16 de setembro, integra o primeiro campo de voluntariado arqueológico internacional naquela zona e envolve nove jovens voluntários de várias regiões.

O programa inclui trabalhos práticos de escavação e documentação do forte, visitas a fortalezas próximas como Valença e Cerveira, recolha de memórias orais e da toponímia local, oficinas temáticas e ainda seis conferências em bares, com o objetivo de aproximar a comunidade da investigação e da salvaguarda do seu património.

O projeto insere-se nas Fortalezas da Fronteira, cofinanciado pela Xunta de Galicia, desenvolvido pelas universidades do Minho e de Santiago de Compostela, com apoio de associações locais.

“Estamos a envolver habitantes, estudantes, investigadores, comunicadores e agentes socioculturais, contribuindo de forma exemplar para a sua formação, para a construção da memória coletiva, para a cooperação transfronteiriça e para um maior conhecimento histórico do noroeste ibérico”, afirma Rebeca Blanco Rotea.