Lisboa enfrenta manhã difícil com novo dia de greve no Metro

11 set, 2025 - 07:22 • Olímpia Mairos

Greve parcial até às 10h30, em protesto pela atualização dos subsídios de refeição, férias e Natal, bem como pela revisão do limite máximo do horário semanal de trabalho.

A+ / A-

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem, esta quinta-feira, o segundo dia de greve parcial. A circulação deverá ser retomada por volta das 10h30.

Sem serviços mínimos definidos, a alternativa para os passageiros volta a passar, tal como na passada terça-feira, pelo recurso a autocarros, táxis ou serviços de transporte como a Uber.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A paralisação surge em protesto pela atualização dos subsídios de refeição, férias e Natal, bem como pela revisão do limite máximo do horário semanal de trabalho.

A paralisação foi marcada das 5h00 às 10h00 para os trabalhadores da operação, das 7h00 às 12h00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 7h30 às 12h30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 2h00 às 7h00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.

