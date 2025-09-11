Marcelo chega a Berlim para visita que inclui encontro com Presidente alemão

O Presidente da República chega esta quinta-feira a Berlim para uma visita oficial que contará com um encontro com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, e uma visita ao festival Bürgerfest, em que Portugal é o país convidado.

Marcelo Rebelo de Sousa chega a Berlim às 16:00, mas o programa oficial só começa na sexta-feira, às 11:00, com um encontro com o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na sua residência oficial, o Palácio Bellevue.

O Presidente da República será recebido no palácio com uma cerimónia oficial de boas-vindas, que incluirá o toque dos hinos nacionais, revista e saudação à bandeira, antes de ter uma reunião bilateral com Steinmeier.

Após este encontro, o Presidente da República irá almoçar no restaurante português, antes de, às 16:40, ir com o seu homólogo alemão ao festival Bürgerfest (Festa dos Cidadãos, em português), igualmente no Palácio Bellevue, que conta este ano com Portugal como país convidado.

O festival, com uma duração de dois dias, visa "honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos", segundo se pode ler numa nota divulgada esta quinta-feira na página oficial da Presidência da República.

De acordo com a embaixada de Portugal na Alemanha, Portugal, enquanto país convidado, irá dedicar as suas bancas a temas como o mar, a cultura, a gastronomia nacional ou ainda o futebol, estando patente num dos "stands" a taça da Liga das Nações conquistada pela seleção nacional em junho. .

Na sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer um discurso na cerimónia de abertura e participar num debate com a primeira-dama alemã, Elke Büdenbender, e a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, sobre o tema "como dar esperança às crianças em tempos de crise".

No final da sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir a concertos da banda portuguesa Black Mamba da banda alemã de "country rock" The BossHoss.

No sábado, o Presidente da República parte para Lisboa às 11:00, não estando previsto qualquer ponto de agenda em Berlim. .

A última vez que Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Alemanha foi entre 07 e 08 de junho, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, em que, em conjunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve reunido com a comunidade portuguesa em Estugarda.

Nessa breve visita à Alemanha, o Presidente da República esteve ainda em Munique onde, com Luís Montenegro, assistiu no estádio à vitória da seleção nacional na final da Liga das Nações, contra a Espanha.