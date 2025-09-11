Mulher detida em Matosinhos por burla “Olá pai, olá mãe”

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Matosinhos, uma mulher, de 44 anos, indiciada pela prática de vários crimes de burla qualificada e de branqueamento, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Olá pai, Olá mãe”.

Em comunicado, a PJ indica que a investigação “permitiu apurar que a suspeita participava num esquema de envio de mensagens fraudulentas em que o autor se faz passar por filho ou familiar da vítima, em situação de emergência, com o objetivo de levá-la a efetuar transferências bancárias”.

A PJ identificou diversas transferências ordenadas pelas vítimas, as quais tiveram como destino contas bancárias da suspeita. “Esta, por sua vez, procedia à abertura e utilização de cerca de 20 contas bancárias para a receção e dissipação ou ocultação das vantagens obtidas”, lê-se na nota.

De acordo com a polícia de investigação criminal, o número de vítimas “ascende, para já, a cerca de três dezenas, em burlas cometidas entre 2022 e 2023, estando em curso diligências para identificar a extensão concreta dos prejuízos causados”.

No decorrer da busca domiciliária, foram “apreendidos diversos equipamentos informáticos, bem como outros elementos de prova relevantes”.

A detida, vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação.