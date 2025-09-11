Menu
"Phishing"

​PGR alerta para fraude online com imagem do Cartão Continente

11 set, 2025 - 19:33 • Ricardo Vieira

Gabinete de Cibercrime detetou campanha de mensagens fraudulentas. Utilizadores não devem abrir o link nem facultar informações pessoais, como dados do cartão de crédito.

A+ / A-

O Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou esta quinta-feira para uma nova campanha de “phishing” que utiliza a imagem do Cartão Continente.

“Foi detetada uma nova campanha de “phishing” que, utilizando a imagem dos Supermercados Continente, permite aos seus autores obter ilegitimamente dados dos cartões bancários das vítimas”, informa a PGR, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Através deste esquema são enviadas mensagens fraudulentas, primordialmente através de SMS recebidas nos telemóveis.

Nas mensagens, informa a PGR, os criminosos “incluem informação que leva o destinatário a acreditar que as mesmas foram expedidas pelos supermercados Continente”.

Não clicar no link nem facultar dados pessoais

O SMS diz que o destinatário “pode beneficiar de vantagens, concedidas a titulares de cartão de fidelização dos supermercados Continente, mas que as mesmas estão prestes a expirar” e devem aceder a um link.

“Todas as mensagens referenciadas contêm um link, a que o destinatário deve aceder. Ao longo dos últimos dias/semanas verificou-se que os links foram variando. Porém, todos eles contêm sempre, de alguma forma, a expressão “cartaocontinente”, alerta a PGR.

O Gabinete de Cibercrime reforça que as “mensagens são fraudulentas. Não são provenientes dos supermercados Continente nem de qualquer entidade ou servidor por eles autorizado a emiti-las”.

A origem das SMS “é invariavelmente um número de telefone mascarado, cuja titularidade legítima pertence a um terceiro, desconhecedor deste procedimento criminoso”.

Os links conduzem as pessoas a uma página falsa, onde aos clientes vão sendo pedidas informações pessoais: o número de telefone, o nome, a morada completa, endereço de correio eletrónico e os dados do cartão bancário da vítima.

“Por este processo criminoso, os seus autores pretendem induzir as vítimas a facultar-lhes dados dos seus cartões, para os utilizarem abusivamente, em prejuízo daquelas”, sublinha a PGR.

As mensagens “devem ser ignoradas e apagadas, sem resposta”. E caso a vítima se aperceba de que acabou por facultar indevidamente os dados do seu cartão, deve imediatamente contactar o seu banco e cancelar aquele cartão, recomenda a Procuradoria.

