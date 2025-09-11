Menu
  • 11 set, 2025
PJ detém e traz de volta a Portugal suspeito de assalto violento a ourivesaria em Sintra

11 set, 2025 - 11:45 • Olímpia Mairos

Crime aconteceu no dia 28 de maio de 2013. O homem foi detido em Londres.Extraditado para Portugal, ficou em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ), em cooperação com as autoridades do Reino Unido, deteve um cidadão estrangeiro de 33 anos, suspeito de um violento assalto ocorrido em 2013, numa ourivesaria no concelho de Sintra.

Em comunicado, a PJ indica que o crime aconteceu a 28 de maio de 2013, quando o homem, “munido de uma arma elétrica dissimulada em forma de soqueira”, atacou o proprietário do estabelecimento. Depois de lhe aplicar um choque elétrico, imobilizou-o com fita adesiva e arrastou-o para a zona de armazém, onde o deixou amarrado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a polícia de investigação criminal, “com a vítima já imobilizada, o assaltante abriu as vitrinas e retirou diversas peças em ouro — alianças, anéis, brincos, pulseiras, fios e medalhas” — avaliadas em cerca de 30 mil euros, antes de fugir do local.

A investigação conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica, permitiu reunir provas que levaram à identificação do autor e à emissão de um mandado de detenção europeu.

O suspeito foi extraditado para Portugal esta terça-feira, dia 9 de setembro, e, no dia seguinte, presente a primeiro interrogatório judicial. O tribunal aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva.

