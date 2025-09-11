PJ detém suspeito de incêndio florestal em Rio Tinto

Um homem, de 51 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da autoria de, pelo menos, um crime de incêndio florestal, ocorrido na localidade de Rio Tinto, concelho de Gondomar, no passado dia 26 de agosto.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que o suspeito, “aparentemente sob influência de álcool, terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, criando perigo para uma área florestal significativa, bem como para várias habitações existentes naquela zona”.

A PJ recorda que o incêndio ocorreu num dia em que o índice de perigo de incêndio rural era muito elevado, sublinhando que “apenas o precoce alerta e a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Areosa Rio Tinto permitiu a sua extinção”.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.