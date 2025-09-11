Ponte Vasco da Gama cortada ao trânsito na madrugada de 16 de setembro

11 set, 2025 - 23:26 • Diogo Camilo
A Ponte Vasco da Gama vai estar cortada ao trânsito na madrugada de 15 para 16 de setembro para a monitorização da estrutura da ponte, entre as 00h00 e as 6h30 da próxima terça-feira.
Em comunicado, a Lusoponte refere que a intervenção "tem como objetivo a realização do Programa de Monitorização Estrutural previamente estabelecido" - a décima vez desde que a ponte foi inaugurada, em 1998.
Em alternativa, a Lusoponte sugere a Ponte 25 de Abril, apontando para as restrições a transportes de matérias perigosas para o período entre as 2h00 e as 5h00.