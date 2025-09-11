Proibição de telemóveis. “Há alunos no superior a jogar no casino online durante as aulas”

“Nós estamos numa aula no ensino superior e os alunos estão com o tablet aberto a jogar no casino online.” O relato, preocupado, é de António Carlos Cortez, professor há cerca de 20 anos e autor de “O Fim da Educação”. Durante essas duas décadas trabalhou quer no ensino público, quer no privado, e deu aulas não só a alunos do ensino superior, mas também do básico e do secundário. No arranque de mais um ano letivo, este professor mostra-se preocupado com o estado da educação. Questionado sobre aquela que será uma das principais mudanças neste ano letivo – a proibição de “smartphones” nas escolas até ao 6.º ano – Cortez diz, sem rodeios, que as restrições deviam ter sido “mais severas”, defendendo a proibição até ao 12.º ano. Este professor, que recentemente escreveu o “O Fim da Educação”, justifica a sua posição com o que vê acontecer nas salas de aula. “O Maio de 68 tinha aquela chancela ‘é proibido proibir’, mas as escolas hoje debatem-se com problemas terríveis devido ao digital. Nós estamos numa aula no ensino superior e os alunos estão com o tablet aberto a jogar no casino. Nós temos o maior índice de adolescentes e de jovens universitários viciados em jogos online da Europa”, descreve.



Hábitos que depois refletem-se na prestação dos estudantes: “Os nossos alunos não leem absolutamente nada e devo dizer que a maioria, 90%, escreve mal, não sabe língua portuguesa.” Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

António Cortez mostra-se crítico da qualidade atual do ensino e identifica a formação de professores como “a grande questão”. “Eu julgo que a grande questão está, de há vários anos a esta parte – é um problema que tem mais de 25, 30 anos –, na qualidade da formação docente. Muitos professores, na verdade, carecem de uma formação continuada ao nível das leituras que se devem ter e que muitos não têm”, argumenta. Cortez prossegue o raciocínio. “Quando nós falamos com os adolescentes, com jovens universitários e perguntamos porque é que não gostam da escola, invariavelmente a maioria diz, e com razão, que as ‘aulas são uma seca’. Mas as aulas são uma seca porquê? Porque nós temos uma classe docente que, na verdade, além de ganhar mal, não tem acesso à cultura, por um lado, e por outro também não lê. O hábito faz o monge… Se eu não leio, se eu não me habituei a ler, vou para o ensino para debitar algumas coisas que vou lendo nos manuais escolares, então, as aulas são, de facto, uma seca”, diz.