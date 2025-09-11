Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSP registou 130 situações de ‘"bullying" e 21 de "cyberbullying" nas escolas no último ano letivo

11 set, 2025 - 07:49 • Lusa

No último ano letivo, a Escola Segura realizou 31.640 ações de sensibilização. Esta quinta-feira a PSP regressa às escolas com o recomeço das aulas para mais de 1.6 milhões de alunos.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, durante o ano letivo 2024/2025, 130 situações de ‘bullying’ e 21 de ‘cyberbullying’ nas escolas, registando menos casos face ao ano anterior.

Num balanço feito esta quinta-feira, a propósito do arranque do ano letivo, a PSP refere que foram identificados neste último ano letivo menos quatro ocorrências de 'bullying' e menos nove de 'cyberbullying' do que em 2023/2024.

“Esta foi novamente a temática mais trabalhada junto da comunidade escolar, tendo sido realizadas 6.336 ações de sensibilização que contaram com a participação de 131.246 alunos, e ainda 1.481 contactos individuais de prevenção criminal”, refere o comunicado da PSP.

No último ano letivo, as esquipas do Programa Escola Segura realizaram um total de 31.640 ações de sensibilização dedicadas a diversos temas, com 730.934 participantes, e 82.834 contactos individuais de prevenção criminal.

Mais de 1,6 milhões de alunos começam esta quinta-feira a regressar às aulas e a Escola Segura vai estar presente nos estabelecimentos de ensino para garantir o regresso às aulas “com toda a tranquilidade”.

Para o próximo ano letivo, estão já programadas dez operações nacionais dedicadas à prevenção e sensibilização para o ‘bullying’ e ‘cyberbullying’, direitos humanos e igualdade, prevenção da violência no desporto, delinquência juvenil e posse e uso de armas.

As ações de sensibilização da PSP vão debruçar-se também sobre a utilização segura da internet, número de emergência 112, violência doméstica e no namoro, comportamentos aditivos, maus tratos e abusos sexuais e segurança rodoviária.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas