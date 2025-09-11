Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Relação mantém em prisão preventiva homem condenado por matar no Centro Ismaili

11 set, 2025 - 21:49 • Lusa

Abdul Bashir foi condenado em 2 de junho pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa à pena máxima de 25 anos de prisão.

A+ / A-

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou um recurso que visava reverter de prisão preventiva para internamento a medida de coação aplicada ao homem condenado por matar, em 2023, duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa.

Abdul Bashir, que tinha sido acusado como inimputável pelo Ministério Público, foi condenado em 2 de junho pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa à pena máxima de 25 anos de prisão, tendo o coletivo de juízes decidido que o cidadão afegão é imputável e, por isso, alterado a medida de coação de internamento preventivo para prisão preventiva.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Inconformada, a defesa recorreu para manter o homicida confesso no hospital prisional de Caxias (Oeiras) e evitar a sua transferência para uma prisão, numa posição que foi secundada pelo Ministério Público.

Na quarta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso e manteve a medida de coação de prisão preventiva.

Ataque a centro Ismaili. Arguido condenado a 25 anos de prisão por crimes de homicídio

Ataque a centro Ismaili. Arguido condenado a 25 anos de prisão por crimes de homicídio

Tribunal considera que a capacidade de discernimen(...)

No acórdão, noticiado esta quinta-feira pela SIC Notícias e ao qual a Lusa teve também acesso, os juízes desembargadores sustentam que a modificação da medida de coação realizada pelo tribunal do julgamento era uma "consequência direta e necessária da alteração" de entendimento quanto à inimputabilidade de Abdul Bashir.

"A alteração da medida decorre exclusivamente daquilo que o arguido chama a "desconformidade com a avaliação clínica realizada", o que significa que, enquanto perdurar a declaração de imputabilidade, a alteração pretendida [de prisão preventiva para internamento] é inviável", concluem.

Por decidir no Tribunal da Relação de Lisboa continua um outro recurso do Ministério Público para que Abdul Bashir seja considerado inimputável e a pena de 25 anos de prisão seja substituída por uma medida de segurança superior a três anos.

No julgamento, o cidadão afegão confessou ter matado, em 28 de março de 2023, duas mulheres, de 24 e 49 anos, que trabalhavam no serviço de apoio aos refugiados do Centro Ismaili.

No total, o arguido foi condenado por sete dos 11 crimes de que estava acusado: dois de homicídio agravado, três de homicídio na forma tentada, um de resistência e coação sobre funcionário e um de detenção de arma proibida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas