Vêm aí dias mais quentes

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente nublado no litoral até meio da manhã. No Minho e Douro Litoral a nebulosidade deverá persistir durante o dia, enquanto na região Centro o céu vai gradualmente tornando-se pouco nublado.

As previsões apontam ainda para períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, podendo ocorrer de forma dispersa noutros pontos do litoral até meio da manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O vento soprará fraco a moderado de oeste/noroeste, tornando-se por vezes forte nas terras altas da região Centro.

Está prevista uma ligeira descida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima, em especial na região Centro.

No distrito de Faro, o concelho de Tavira encontra-se hoje em perigo máximo de incêndio rural.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 10 ºC em Guarda e os 19 ºC em Setúbal e Faro. Já as máximas vão oscilar entre os 20 ºC em Braga e os 31 ºC em Évora e Faro.

A partir da tarde de sexta e até dia 16, prevê-se uma intensificação da crista anticiclónica em direção a Portugal continental, sendo expectáveis dias de céu pouco nublado ou limpo, embora com nebulosidade baixa, e eventualmente neblinas e nevoeiros matinais, no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã, a qual poderá persistir no Minho em alguns dos dias.

As temperaturas máximas, que têm estado abaixo da média para a época do ano, devem registar uma nova subida no domingo, mais significativa e generalizada a todo o território.

Segundo o IPMA, é provável que nos dias 14 e 15 os valores das temperaturas máximas variem aproximadamente entre 30 e 35 °C na região Sul, no vale do Tejo e em alguns locais do interior Norte e Centro, regiões onde os valores estarão acima da média para a época do ano. No restante território os valores das temperaturas máximas serão inferiores a 30 °C.