  • Noticiário das 7h
  • 12 set, 2025
Ameno e estável: assim estará o tempo no fim de semana

12 set, 2025 - 07:25 • Olímpia Mairos

Os concelhos de Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, encontram-se esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural.

O tempo em Portugal continental vai manter-se estável durante o fim de semana, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira, espera-se céu pouco nublado, embora geralmente muito nublado no Norte e no litoral Centro até ao final da manhã. Está ainda prevista a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco na região Norte durante a manhã.

O vento soprará fraco a moderado de oeste/noroeste, podendo tornar-se forte nas terras altas do Centro, em especial a partir da tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 ºC na Guarda e os 21 ºC em Faro, enquanto as máximas devem variar entre os 21 ºC em Braga e os 34 ºC em Faro.

O IPMA coloca esta sexta-feira cinco concelhos do distrito de Faro — Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira — em perigo máximo de incêndio rural.

No sábado, é esperada uma ligeira descida da temperatura, com céu pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro. O litoral a norte do Cabo Mondego deverá registar céu muito nublado no final do dia.

Já no domingo prevê-se uma pequena subida da temperatura, sobretudo da máxima no interior do país.

