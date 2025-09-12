Cerca de 93 mil alunos não têm todos os professores atribuídos, estima Fenprof

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) estima que 93 mil alunos não têm todos os professores atribuídos, segundo contas feitas esta sexta-feira. A informação foi avançada em conferência de imprensa na sede do sindicato, em Lisboa.

O secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa, explica que os números são apurados a partir dos "horários que ficaram por preencher no concurso nacional", publicados pelas escolas numa plataforma informática, e que mudam todos os dias.

"Neste momento, cerca de 93 mil alunos estão afetados e o ano letivo já começou", afirmou o dirigente sindical, referindo o caso concreto do 1º ciclo, com mais de cinco mil crianças ainda sem todos professores atribuídos.

Este ano letivo (2024/2025), o sindicato contabiliza 401 horários por preencher. Em 2024/2025, eram 164, o que leva José Feliciano Costa a concluir que a situação está pior.

"Este é um ano letivo que se inicia com mais falta de professores do que no ano anterior", reafirmou, sublinhando que "há falta de professores, ao contrário do que diz o senhor ministro da Educação".



O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, disse esta quinta-feira que o ministério ainda não tem dados concretos sobre o número de alunos sem aulas, estando a ser desenvolvido um novo sistema de informação interno, que prevê que esteja pronto este ano letivo.



