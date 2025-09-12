Menu
Corpo de recém-nascido encontrado em estação de tratamento de lixo em Cascais

12 set, 2025 - 20:11 • Redação

Cadáver recolhido em estação da empresa Tratolixo. Caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária.

O corpo de um recém-nascido foi encontrado, esta sexta-feira, numa estação de tratamento de lixo em Cascais.

O alerta foi dado às 18h05.

O bebé ainda tinha o cordão umbilical, avança a SIC Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e o caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

O corpo do bebé foi encontrado numa estação de tratamento da empresa Tratolixo, que opera em Cascais, Mafra, Sintra e Oeiras.

