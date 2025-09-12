Corpo de recém-nascido encontrado em estação de tratamento de lixo em Cascais

12 set, 2025 - 20:11 • Redação
O corpo de um recém-nascido foi encontrado, esta sexta-feira, numa estação de tratamento de lixo em Cascais.
O alerta foi dado às 18h05.
O bebé ainda tinha o cordão umbilical, avança a SIC Notícias.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e o caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).
O corpo do bebé foi encontrado numa estação de tratamento da empresa Tratolixo, que opera em Cascais, Mafra, Sintra e Oeiras.