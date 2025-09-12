Menu
  • Noticiário das 17h
  • 12 set, 2025
Lisboa

Empresa municipal Gebalis avança com investigação da queda de morador em elevador

12 set, 2025 - 14:27 • Lusa

Morador ficou com ferimentos graves depois de ter chamado o elevador no qual entrou sem ter percebido que, quando a porta abriu, a cabine não estava lá e caiu.

A empresa Gebalis, responsável pela gestão da habitação municipal de Lisboa, lamentou esta sexta-feira a queda de um morador, que sofreu ferimentos graves, no poço de um elevador, e afirmou que estão a ser investigadas "as causas do incidente".

A queda de um morador de um elevador de um prédio camarário ocorreu na quinta-feira, no Bairro da Quinta dos Barros, localizado na freguesia de São Domingos de Benfica, indicou a empresa municipal Gebalis, num comunicado enviado à Lusa.

Antes deste esclarecimento por parte da Gebalis, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que um homem de 38 anos sofreu ferimentos graves na quinta-feira após cair no poço do elevador de um prédio em Lisboa.

"O homem encontrava-se no sétimo andar do prédio, chamou o elevador e quando a porta abriu não percebeu que a cabine não estava lá e caiu, tendo sofrido ferimentos graves", adiantou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O acidente ocorreu na quinta-feira pelas 19h30, tendo a vítima sido transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo a PSP.

Lamentando "profundamente" esta ocorrência, a Gebalis afirmou que, desde o primeiro momento, tem estado em contacto com a família do morador ferido, bem como com as autoridades competentes, "colaborando ativamente com a investigação em curso".

"Já hoje, decorrerá uma peritagem por entidade certificada para apurar as causas do incidente", adiantou a empresa responsável pela gestão da habitação municipal de Lisboa.

De acordo com a Gebalis, no lote onde ocorreu este acidente no Bairro da Quinta dos Barros "existem dois elevadores: um encontrava-se em funcionamento, sujeito a manutenção e inspeções obrigatórias, e o outro foi recentemente alvo de uma modernização profunda, aguardando apenas a inspeção final para ser colocado ao serviço".

A inspeção ao elevador modernizado "foi antecipada para hoje para garantir aos moradores o acesso a um elevador", informou.

A empresa municipal referiu ainda que no Bairro Telheiras Sul, na Rua Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, está a decorrer, desde maio deste ano, uma empreitada de modernização dos 10 elevadores, num investimento de 277 mil euros, indicando que esta intervenção sucede à reabilitação dos cinco lotes de habitação municipal do bairro, no âmbito do Programa Morar Melhor.

A este propósito, a Gebalis afirmou que tem sido realizado "um investimento sem precedentes na modernização e reparação dos elevadores municipais: 13,5 milhões de euros entre 2022 e 2025 (até final do ano), o dobro do valor investido no quadriénio anterior (6,85 milhões de euros)".

Este esforço, segundo a empresa, "responde a décadas de falta de investimento" na manutenção dos elevadores, assim como a um contexto de vandalização cada vez mais frequente destes equipamentos, que fragiliza a sua utilização diária.

Neste sentido, a estratégia da Gebalis assenta em três eixos, nomeadamente na manutenção estruturada, reparação programada e modernização acelerada, assegurando mais fiabilidade, na redução de avarias e na melhor qualidade de serviço para as populações.

Reafirmando a sua solidariedade para com a vítima e família do morador que caiu do elevador, a empresa reforçou o "compromisso inabalável" com a segurança e o bem-estar dos moradores dos bairros municipais.

