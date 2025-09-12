Menu
  • Noticiário das 19h
  • 12 set, 2025
Ferido do Elevador da Glória que esteve em cuidados intensivos transferido para Alemanha

12 set, 2025 - 19:12 • Lusa

Sete pessoas continuam internadas em hospitais de Lisboa.

Um ferido do acidente com o elevador da Glória que estava internado no Hospital de São José foi transferido para a Alemanha, seu país de origem, anunciou esta sexta-feira a Unidade Local de Saúde (ULS). Este homem é o pais de uma criança que já teve alta.

"O ferido do acidente no elevador da Glória que esteve internado nos cuidados intensivos da ULS São José, e cuja situação clínica já se encontrava estabilizada, foi transferido para uma unidade de saúde no seu país de origem", adiantou fonte hospitalar à agência Lusa.

No Hospital de São José continua internada uma pessoa que também ficou ferida no acidente que aconteceu em 3 de setembro, que se encontra em situação estável.

A desgraça da Glória
A desgraça da Glória

Já no Hospital de Santa Maria, que recebeu um total de oito feridos no dia do acidente com o elevador no centro da cidade de Lisboa, mantêm-se dois feridos na unidade de cuidados intensivos, mas que estão a "evoluir bem", referiu a ULS.

No Hospital de São Francisco Xavier continuam duas pessoas em cuidados intensivos, uma mulher sul-coreana e uma jovem portuguesa que entrou em estado crítico, enquanto outra mulher ferida já transitou para a enfermaria.

No Hospital Amadora-Sintra está ainda internada na ortopedia uma mulher que foi transferida do São José nos dias seguintes ao acidente, mas que deverá ter alta nos próximos dias, referiu fonte hospitalar.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.

