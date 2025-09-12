Menu
  • 12 set, 2025
GNR detém suspeita de cultivo de plantas de canábis na Sertã

12 set, 2025 - 09:38 • Olímpia Mairos

Foram apreendidas quatro plantas de canábis, com cerca de dois metros de altura.

A Guarda Nacional Republicana deteve uma mulher de 58 anos por suspeitas de cultivo e tráfico de estupefacientes, no concelho da Sertã.

Em comunicado, a força de segurança indica que no âmbito de uma ação de patrulhamento de proximidade, “os militares da Guarda detetaram um conjunto de plantas de canábis junto de uma residência”.

“No decorrer da ação, foram realizadas diligências policiais que culminaram no cumprimento de uma busca domiciliária”, acrescenta a nota.

A operação resultou na detenção da suspeita e na apreensão de quatro plantas de canábis, com cerca de dois metros de altura.

A detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã.

