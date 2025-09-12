GNR recupera 6.500 euros de ouro roubado de uma casa em Braga

A GNR recuperou artigos em ouro avaliados em 6.500 euros que tinham sido roubados de uma residência em Celeirós, em Braga, e constitui arguida uma mulher residente em Ponte de Lima.

Contactada pela agência Lusa, a propósito de uma nota enviada à imprensa esta sexta-feira, fonte do Comando Territorial da GNR de Braga disse que a investigação começou há cerca de dois meses, após a queixa apresentada pelos proprietários da residência em Celeirós.

Na quarta-feira, no decurso de uma ação policial, os militares da GNR "realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, na localidade de Feitosa, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

Segundo a fonte da GNR de Braga, parte do ouro roubado encontrava-se na casa da arguida e outra parte tinha sido vendida a uma ourivesaria de Viana do Castelo.

A GNR recuperou a totalidade do outro roubado pela suspeita, de 42 anos.

A fonte disse desconhecer a profissão da suspeita e se tinha ligação com os proprietários da casa em Celeirós.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.