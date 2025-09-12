Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GNR recupera 6.500 euros de ouro roubado de uma casa em Braga

12 set, 2025 - 14:09 • Lusa

A GNR recuperou a totalidade do outro roubado por suspeita, de 42 anos.

A+ / A-

A GNR recuperou artigos em ouro avaliados em 6.500 euros que tinham sido roubados de uma residência em Celeirós, em Braga, e constitui arguida uma mulher residente em Ponte de Lima.

Contactada pela agência Lusa, a propósito de uma nota enviada à imprensa esta sexta-feira, fonte do Comando Territorial da GNR de Braga disse que a investigação começou há cerca de dois meses, após a queixa apresentada pelos proprietários da residência em Celeirós.

Na quarta-feira, no decurso de uma ação policial, os militares da GNR "realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, na localidade de Feitosa, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

Segundo a fonte da GNR de Braga, parte do ouro roubado encontrava-se na casa da arguida e outra parte tinha sido vendida a uma ourivesaria de Viana do Castelo.

A GNR recuperou a totalidade do outro roubado pela suspeita, de 42 anos.

A fonte disse desconhecer a profissão da suspeita e se tinha ligação com os proprietários da casa em Celeirós.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)