Homem ferido com gravidade após queda em poço de elevador em Lisboa

12 set, 2025 - 12:11 • Lusa
Um homem de 38 anos sofreu ferimentos graves na quinta-feira após cair no poço do elevador de um prédio na Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo, no Campo Grande, em Lisboa, disse hoje à Lusa fonte policial.
"O homem encontrava-se no sétimo andar do prédio, chamou o elevador e quando a porta abriu não percebeu que a cabine não estava lá e caiu, tendo sofrido ferimentos graves", adiantou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.
O acidente ocorreu na quinta-feira pelas 19:30, tendo a vítima sido transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.