  • Noticiário das 19h
  • 12 set, 2025
Incêndios em Murça e Castelo Branco combatidos por 350 operacionais e 21 meios aéreos

12 set, 2025 - 18:50 • Ricardo Vieira

Fogo em Murça, no distrito de Vila Real, tem duas frentes ativas.

Cerca de 350 operacionais e 21 meios aéreos combatiam, pelas 18h50 desta sexta-feira dois incêndios, em Murça e Castelo Branco.

O fogo zona de Carva e Vilares, no concelho de Murça, distrito de Vila Real, deflagrou pelas 14h30, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Está a ser combatido por 188 operacionais, 47 viaturas e 10 meios aéreos.

O incêndio junto a Sandro André das Tojeiras, Castelo Branco, teve início pelas 17h08.

Nas operações estão envolvidos 190 operacionais, 49 viaturas e 11 meios aéreos.

