Infestação de mosquitos "altamente agressivos" no concelho de Torres Vedras

12 set, 2025 - 20:47 • Lusa
Uma infestação de mosquitos na localidade da Maceira, no litoral do concelho de Torres Vedras, está a levar as autoridades de saúde pública a tomar medidas e a efetuar recomendações à população.
"Não é recorrente e é uma situação fora do normal que se verifica desde há uma semana", afirmou o coordenador da Saúde Pública da Unidade Local do Oeste, Nuno Rodrigues, à agência Lusa.
As autoridades de saúde pública já recolheram amostras do mosquito e enviaram-nas para o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, para ser identificada a espécie.
"Uma das hipóteses com base nas características relatadas é o mosquito "Aedes caspius", espécie associada a águas naturais paradas, frequentemente salobras ou salinas", avançou o responsável.
Segundo o delegado de saúde, "a espécie é altamente agressiva, com maior atividade ao entardecer e (...) capaz de causar incómodo significativo à população".
As autoridades estão também a identificar os "criadouros naturais para os eliminar e deixar de haver propagação".
O coordenador da Saúde Pública na região Oeste explicou que os insetos se reproduzem em linhas de água paradas, como estações de águas residuais, rios, lagoas, piscinas, e atuam num raio de um quilómetro.
As autoridades pretendem avançar com um plano de ação, através de medidas de drenagem ou gestão controlada de águas e aplicação de larvicidas biológicos e outros reguladores de crescimento de insetos, utilizados em mosquitos na fase larvar (fase aquática), em que o controlo é mais eficaz e aceitável em termos ambientais.
Se as medidas não se revelarem eficazes, poderá ser ponderada a pulverização dos locais para o controlo dos mosquitos adultos, que pode requer autorização excecional da Direção Geral da Saúde.
A Unidade Local de Saúde do Oeste e a Proteção Civil de Torres Vedras alertam a população para evitar atividades prolongadas ao ar livre nos períodos de maior atividade dos mosquitos, ao entardecer e ao amanhecer.
Nesses períodos do dia, devem usar roupas largas e de cor clara, que cubram braços e pernas, bem como aplicar repelente de insetos na pele exposta.
É aconselhada a eliminação ou tratamento de pontos de acumulação de água, como baldes pratos de plantas, pneus ou piscinas infantis, a vigilância de pontos de irrigação e charcos temporários em zonas agrícolas, para reduzir áreas de águas paradas, assim como a colocação de redes mosquiteiras em camas, berços e janelas a limpeza e manutenção de caleiras, ralos e fossas.