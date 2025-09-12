Infestação de mosquitos "altamente agressivos" no concelho de Torres Vedras

Uma infestação de mosquitos na localidade da Maceira, no litoral do concelho de Torres Vedras, está a levar as autoridades de saúde pública a tomar medidas e a efetuar recomendações à população. "Não é recorrente e é uma situação fora do normal que se verifica desde há uma semana", afirmou o coordenador da Saúde Pública da Unidade Local do Oeste, Nuno Rodrigues, à agência Lusa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades de saúde pública já recolheram amostras do mosquito e enviaram-nas para o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, para ser identificada a espécie.

"Uma das hipóteses com base nas características relatadas é o mosquito "Aedes caspius", espécie associada a águas naturais paradas, frequentemente salobras ou salinas", avançou o responsável. Segundo o delegado de saúde, "a espécie é altamente agressiva, com maior atividade ao entardecer e (...) capaz de causar incómodo significativo à população". Autoridades preparam plano de ação As autoridades estão também a identificar os "criadouros naturais para os eliminar e deixar de haver propagação". O coordenador da Saúde Pública na região Oeste explicou que os insetos se reproduzem em linhas de água paradas, como estações de águas residuais, rios, lagoas, piscinas, e atuam num raio de um quilómetro.