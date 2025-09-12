"Legionella". Lar de idosos de Lagos aguarda resultados esta sexta-feira

A Santa Casa da Misericórdia de Lagos, no Algarve, detetou a presença da bactéria "legionella" em dois chuveiros, "um nos balneários de trabalhadores e outro num dos quartos", no Lar São João Batista, em Barão de São João, sem que haja registo de pessoas infetadas.



"Assim que recebemos a informação por parte da Unidade Local de Saúde suspendemos os banhos no balneário dos trabalhadores e em todos os quartos de todos os utentes", revela Paulo Nisa, da direção do lar, em declarações à Renascença.

O Lar São João Batista aguarda " resultados da colheira feita ontem à tarde".

Enquanto não há certezas de que a bactéria esteja eliminada "a higiene dos utentes passou a ser feita no leito, como às vezes já acontece com alguns utentes acamados".

Paulo Nisa, assegura que "a higiene dos utentes está a ser bem feita".

"Não vamos nunca pôr em risco a saúde dos trabalhadores e utentes, por isso só iremos retomar os banhos com recurso aos chuveiros, se porventura tivermos garantia que isso não constitui risco para os utentes", esclarece.

Esta sexta-feira, "com o resultado que vamos receber das análises, já podemos perceber se aquilo que foi feito foi suficiente, se foi efetivo".

"Já se fez um pouco de tudo, desde a verificação da temperatura de água, que é um dos fatores mais relevantes para que a bactéria mesmo que surgisse fosse eliminada, porque ela não tolera temperaturas superiores a 60 graus centígrados", adianta.

Caso a bactéria ainda persista, Paulo Nisa afirma que é preciso "perceber que medidas mais devem ser adotadas".