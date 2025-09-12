"Legionella". Lar de idosos de Lagos aguarda resultados esta sexta-feira

12 set, 2025 - 10:41 • Ana Fernandes Silva
A Santa Casa da Misericórdia de Lagos, no Algarve, detetou a presença da bactéria "legionella" em dois chuveiros, "um nos balneários de trabalhadores e outro num dos quartos", no Lar São João Batista, em Barão de São João, sem que haja registo de pessoas infetadas.
"Assim que recebemos a informação por parte da Unidade Local de Saúde suspendemos os banhos no balneário dos trabalhadores e em todos os quartos de todos os utentes", revela Paulo Nisa, da direção do lar, em declarações à Renascença.
O Lar São João Batista aguarda " resultados da colheira feita ontem à tarde".
Enquanto não há certezas de que a bactéria esteja eliminada "a higiene dos utentes passou a ser feita no leito, como às vezes já acontece com alguns utentes acamados".
Paulo Nisa, assegura que "a higiene dos utentes está a ser bem feita".
Esta sexta-feira, "com o resultado que vamos receber das análises, já podemos perceber se aquilo que foi feito foi suficiente, se foi efetivo".
Caso a bactéria ainda persista, Paulo Nisa afirma que é preciso "perceber que medidas mais devem ser adotadas".