Maioria das escolas queixa-se de falta de pessoal, revela inquérito da Fenprof

A maioria das escolas queixa-se da falta de recursos humanos, que vão desde carência de professores à falta de assistentes operacionais e técnicos, segundo um inquérito realizado esta semana pela Fenprof e divulgado esta sexta-feira.

"Há falta de recursos humanos nas escolas e a situação piorou em relação ao ano passado", alertou o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa, revelando os resultados do inquérito ao qual responderam 231 unidades orgânicas, que correspondem a 28,5% dos agrupamentos e escolas não agrupadas do país.

Na maioria das escolas (64,8%) há falta de trabalhadores: "Entre os estabelecimentos que dizem faltar recursos, metade destaca a falta de professores", disse o secretário-geral da Fenprof, durante a conferência de imprensa realizada hoje para fazer um balanço do arranque de mais um ano letivo, apontando a existência de 54 escolas ou agrupamentos onde foi detetada a falta de docentes.

Para Feliciano Costa, este dado "não coincide com os números avançados pelo ministro sobre a percentagem de agrupamentos afetados". O ministro da Educação tem dito que a falta de docentes é um problema muito localizado em cerca de 1 a 2% das escolas.

Além da falta de professores, as escolas alertaram também para o facto de os docentes presentes nas salas de aulas estarem cada vez mais velhos -- a maioria tem mais de 50 anos -- e de faltarem funcionários para dar resposta às necessidades.

A falta de assistentes técnicos e operacionais também já tinha sido apontada esta semana por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e por Mariana Carvalho, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap).

A Fenprof corrobora hoje essa denúncia com dados do inquérito que mostra que há falhas no acompanhamento de alunos com necessidades educativas, "faltam mediadores sociais, mediadores culturais e linguísticos, psicólogos ou terapeutas da fala", alertou Feliciano Costa, referindo ainda que as escolas reportaram "dificuldades na contratação de docentes".