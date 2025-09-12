Menu
O que é o Candidozyma Auris, o fungo que está a alarmar os hospitais europeus?

12 set, 2025 - 00:36 • Anabela Góis

Fungo "é intrinsecamente resistente a mais medicamentos antifúngicos", explica José Artur Paiva, antigo responsável pelo Programa de Controlo das Infeções da DGS.

A+ / A-

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alertou, esta quinta-feira, para a rápida propagação nos hospitais de um fungo resistente a medicamentos – Candidozyma Auris - e pediu medidas para travar a sua disseminação.

É uma espécie de Candida, explica à Renascença José Artur Paiva, antigo responsável pelo Programa de Controlo das Infeções da Direção-Geral da Saúde (DGS), que causa problemas particulares “porque é intrinsecamente resistente a mais medicamentos antifúngicos".

"Nós temos três classes diferentes de tratamento antifúngico e a Candidozyma Auris, frequentemente, exprime resistência a mais do que um desses antifúngicos”, à semelhança, de resto, do que se está a passar com algumas bactérias multirresistentes, refere José Artur Paiva.

Este tipo de Candida apresenta, ainda, uma outra agravante diz o médico do Hospital de São João, porque “ é um fungo que resiste durante muito tempo nas superfícies e equipamentos médicos, portanto, exige medidas de controlo de infeção mais tentaculares, mais capazes”.

Poucos casos em Portugal, mas é um "problema emergente"

Em Portugal houve, até agora, poucos casos, mas José Artur Paiva não tem dúvida de que vai ser um problema, como avisa o ECDC. “É claramente um problema emergente tanto na Europa como nos Estados Unidos e, portanto, é muito importante que estejamos alerta” acrescenta.

O Candidozyma Auris pode causar infeção grave em doentes críticos e, segundo José Artur Paiva, “surge sobretudo nas pessoas que são frágeis, nomeadamente, internados em lares, em cuidados continuados, com internamentos hospitalares prolongados, que tenham sido submetidas a cirurgias complexas ou a tratamentos de antibióticos durante muito tempo, nomeadamente, em cuidados intensivos”.

Sempre que se isola uma Candida é obrigatória uma intervenção imediata de controlo da infeção, com o isolamento do doente e a tomada de medidas de controlo de infeção.

Espanha, Grécia, Itália, Roménia e Alemanha registaram, na ultima década, a maioria dos casos registados, mas como não há notificação obrigatória, podem existir muitos mais.

A Renascença tentou obter uma posição por parte da Direção-Geral da Saúde, que não tem neste momento ninguém a dirigir o Programa Nacional para a Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos, mas não tivemos resposta. O PPCIRA está sem responsável desde fevereiro de 2024.

