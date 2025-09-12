Menu
  Noticiário das 21h
  • 12 set, 2025
Porto Santo: Corpo de cidadão polaco retirado do mar

12 set, 2025 - 19:58 • Lusa

Uma lancha recolheu a vítima na zona da Ponta do Passo.

A+ / A-

O corpo de um homem foi recolhido esta sexta-feira do mar na ilha do Porto Santo, indicou a Autoridade Marítima Nacional na Madeira, precisando que se trata de um cidadão polaco de 58 anos.

O comandante da Zona Marítima da Madeira, Bruno Ferreira Teles, disse à agência Lusa que o alerta foi recebido pelas 15h37 e apontava para o avistamento de um corpo a boiar no mar, na zona da Ponta do Passo.

Foi acionada uma lancha que recolheu o corpo e o transportou para a marina do Porto Santo, onde desembarcou às 16h35, tendo sido declarado o óbito.

O cidadão polaco, provavelmente um turista de férias na ilha, foi inicialmente avistado a nadar e mais tarde apareceu a boiar.

Tópicos
