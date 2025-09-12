Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pobreza

Rede Europeia Anti-pobreza junta eurodeputados para discutir a pobreza na europa

12 set, 2025 - 00:00 • Rita Vila Real

O almoço-debate reúne os deputados portugueses do Parlamento Europeu para refletir sobre as "mais de 93 milhões de pessoas" que se encontram em situação de pobreza na Europa.

A+ / A-

A Rede Europeia Anti-pobreza (REAP) realiza esta sexta-feira um almoço-debate com os deputados portugueses eleitos do parlamento europeu, num momento em que "todos os níveis de intervenção têm que ter a prioridade do combate à pobreza".

"Acreditamos que a aposta no combate à pobreza só é possível também se houver um diálogo efetivo com quem tem poder de decisão de influenciar algumas medidas a nível europeu, mas também através de um diálogo com a sociedade civil", diz à Renascença a coordenadora nacional da REAP, Maria José Vicente.

A ideia é "promover um debate, um momento de reflexão com os eurodeputados eleitos, colocando em destaque o combate à pobreza".

O evento surge na sequência "de uma intervenção que a REAP tem vindo a desenvolver com os candidatos nacionais às eleições europeias, em 2024", como conta a coordenadora, que conta que "ficou o compromisso de que voltaríamos a encontrarmo-nos para continuar este diálogo com os eurodeputados eleitos".

O encontro realiza-se no Hotel Fénix, Lisboa a partir das 12h30. Para além dos eurodeputados, vão estar presentes "entidades com responsabilidade de decisão, entidades não governamentais de várias áreas de intervenção, mas também cidadãos em situação de pobreza".~

Maria José Vicente sublinha que a "participação e o envolvimento na tomada de decisão" das pessoas em situação de fragilidade social "tem sido descurada".

Este diálogo alinha-se com a altura em que "a Comissão Europeia pretende lançar a primeira estratégia europeia de combate à pobreza", uma medida que dá à AEPN "muitas expectativas, não só com o impacto que poderá ter a nível europeu, mas também com a expectativa de que poderá ser um contributo para reforçar a estratégia nacional".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)