Rede Europeia Anti-pobreza junta eurodeputados para discutir a pobreza na europa

A Rede Europeia Anti-pobreza (REAP) realiza esta sexta-feira um almoço-debate com os deputados portugueses eleitos do parlamento europeu, num momento em que "todos os níveis de intervenção têm que ter a prioridade do combate à pobreza".

"Acreditamos que a aposta no combate à pobreza só é possível também se houver um diálogo efetivo com quem tem poder de decisão de influenciar algumas medidas a nível europeu, mas também através de um diálogo com a sociedade civil", diz à Renascença a coordenadora nacional da REAP, Maria José Vicente.

A ideia é "promover um debate, um momento de reflexão com os eurodeputados eleitos, colocando em destaque o combate à pobreza".

O evento surge na sequência "de uma intervenção que a REAP tem vindo a desenvolver com os candidatos nacionais às eleições europeias, em 2024", como conta a coordenadora, que conta que "ficou o compromisso de que voltaríamos a encontrarmo-nos para continuar este diálogo com os eurodeputados eleitos".

O encontro realiza-se no Hotel Fénix, Lisboa a partir das 12h30. Para além dos eurodeputados, vão estar presentes "entidades com responsabilidade de decisão, entidades não governamentais de várias áreas de intervenção, mas também cidadãos em situação de pobreza".~

Maria José Vicente sublinha que a "participação e o envolvimento na tomada de decisão" das pessoas em situação de fragilidade social "tem sido descurada".

Este diálogo alinha-se com a altura em que "a Comissão Europeia pretende lançar a primeira estratégia europeia de combate à pobreza", uma medida que dá à AEPN "muitas expectativas, não só com o impacto que poderá ter a nível europeu, mas também com a expectativa de que poderá ser um contributo para reforçar a estratégia nacional".