Se filhos forem portugueses, imigrantes podem recorrer da ordem de expulsão

Os estrangeiros notificados para abandonar Portugal podem recorrer da decisão. É esse o passo que tem de ser dado pelos imigrantes com filhos portugueses que, de acordo com o jornal Público, receberam ordem de expulsão do país pela AIMA - Agência para a Integração Migrações e Asilo. Se conseguirem documentos que comprovem que têm filhos portugueses, a expulsão fica sem efeitos práticos.

"Após o indeferimento e após a notificação de abandono voluntária, ainda assim, não tendo sido comunicada à AIMA previamente que estes cidadãos são pais de crianças portuguesas, coloca-se um limite à expulsão", começa por adiantar à Renascença, César Teixeira, vogal da AIMA.

Sem confirmar o caso em causa ou outro semelhante, César Teixeira, esclarece que "a partir do momento em que um cidadão estrangeiro com filhos nacionais consegue documentar que efetivamente tem filhos nacionais, verifica-se nos termos da lei a existência de um limite à expulsão e, como tal, esta notificação de abandono voluntário fica sem efeitos práticos".

"A AIMA desconhece se determinado cidadão tem filho português ou não", caso essa informação não seja prestada pelos próprios cidadãos.