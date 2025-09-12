Seis linhas da STCP voltam ao percurso normal pela Praça da Liberdade

Seis linhas da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) voltam esta sexta-feira ao percurso normal pela Praça da Liberdade, após anos de circulação por percursos alternativos devido às obras do metro, divulgou a transportadora no site da empresa.

Em causa estão as linhas 200, 208, 305, 501, 703 e 801, cujos autocarros, vindos da Cordoaria, vão deixar de fazer o percurso atual pela Rua de Ceuta, Rua do Almada e Rua de Ramalho Ortigão, e voltam ao percurso normal pela Rua dos Clérigos e Praça da Liberdade.

No caso da 200 (Bolhão - Castelo do Queijo), na ida a viagem permanece inalterada, verificando-se as alterações na volta: Cordoaria, R. dos Clérigos, Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e percurso normal.

Quanto às linhas 208 (Aliados - Aldoar) e 501 (Aliados - Matosinhos [Praia]), na ida "iniciam viagem na paragem AL2, Trindade, Av. dos Aliados, R. Elísio de Melo e percurso normal", e na volta fazem o trajeto "Cordoaria, R. dos Clérigos, Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e término na paragem AL2".

Já as linhas 305 (Cordoaria - Hospital São João) e a 801 (Cordoaria - São Pedro da Cova), na ida passam a fazer o percurso "Cordoaria, R. dos Clérigos, Praça da Liberdade, Av. dos Aliados, R. Guilherme da Costa Carvalho e percurso normal", e a volta permanece sem alterações.

A linha 703 (Cordoaria - Sonhos) passa a fazer, à ida, o percurso "Cordoaria, R. dos Clérigos, Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e percurso normal", e à volta mantém o atual trajeto.

Na quinta-feira, a Metro do Porto divulgou que a reposição dos carris do elétrico na Praça da Liberdade, no Porto, vai condicionar a zona dos Clérigos e Lóios durante cinco semanas. O ajuste deve-se à construção da Linha Rosa (São Bento - Casa da Música) do metro.

De acordo com um comunicado da Metro do Porto, a reposição dos carris do elétrico "implica um estreitamento de via na Rua dos Clérigos e vai impossibilitar a circulação automóvel na Rua Trindade Coelho e no Largo dos Lóios".

Em maio, os municípios acionistas da STCP aprovaram um pedido formal de indemnização à Metro do Porto por causa do encerramento da linha 22 do elétrico que liga o Carmo à Batalha, suspensa devido às obras de construção da Linha Rosa. A proposta de indemnização feita pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, "ascende a cerca de um milhão de euros" e foi "aprovada por unanimidade", segundo a STCP.

Contactada pela Lusa, fonte oficial disse então que o assunto ficaria "sem comentários por parte da Metro do Porto".