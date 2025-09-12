Transportes Metropolitanos de Lisboa alertam jovens para atualizarem passe gratuito

A TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa alertou esta sexta-feira que os jovens que beneficiam do passe gratuito têm de atualizar o cartão até ao final do mês, de forma a evitar constrangimentos no início do novo ano letivo.

Em comunicado, o organismo responsável pela coordenação e gestão da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, explicou que a apesar da campanha de comunicação em vigor desde julho "são ainda milhares os jovens que não procederam à atualização da gratuitidade, o que levanta preocupações face à aproximação do regresso às aulas".

A TML dá conta que a atualização pode, na maioria dos casos, ser realizada "de forma rápida, simples e sem deslocações através da "app" navegante" onde se pode consultar a validade do desconto, renovar o passe gratuito e garantir a continuidade do acesso à gratuitidade.

De acordo com o organismo, como muitos passes expiram no final de agosto e setembro é importante os jovens não deixarem a atualização para o final do mês, evitando fila e esperas nos Espaços Cliente e reduzir os constrangimentos no atendimento presencial.

Mais informações e tutoriais sobre como atualizar a Gratuitidade Jovem, estão disponíveis no website e na conta de Instagram navegante.

Os passes Navegante foram criados em 2019 e preveem agora a gratuitidade para jovens até aos 23 anos (inclusive), mesmo que já não sejam estudantes.

O preço do Navegante Metropolitano (válido em toda a Área Metropolitana de Lisboa) é de 40 euros mensais, o Navegante Metropolitano (válido num concelho) custa 30 euros e o Navegante +65, para idosos, custa 20 euros.

A AML é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, nomeadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.