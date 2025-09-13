ADERMAP lança guia prático para perceber a dermatite atópica nas crianças

A Associação Dermatite Atópica Portugal (ADERMAP) lança neste domingo em que se assinala o Dia Mundial da Dermatite Atópica, um Guia Prático sobre a doença.

O objetivo é "ajudar os pais e as famílias que recebem ou têm o diagnóstico nas crianças", segundo avança à Renascença a presidente da ADERMAP, Joana Camilo.

Este guia, que promete ser um "recurso útil e prático para as famílias", pretende criar uma consciência coletiva, principalmente na escola, que preze pelos cuidados que a doença exige: "Nesta fase em que as crianças regressam à escola, há aqui uma transição entre a vida e hábitos familiares durante as férias que é importante cuidar e continuar a ter quando as crianças regressam à escola."

O papel deste guia nas escolas passa também por sensibilizar "as crianças na sala de aula" para "poder ajudar a ultrapassar estigmas associados à doença", para que os colegas dos mais novos que sofrem de dermatite utópica percebam que "não é uma doença contagiosa", como refere a presidente da ADERMAP.

"A dermatite atótica é uma doença crónica, inflamatória da pele, que é caracterizada por lesões visíveis na pele, avermelhadas, escamativas, secas e que causa uma grande comissão" explica a especialista.

A doença, que pode incidir em qualquer idade, apesar de ser "muito prevalente nas crianças", e pode causar também danos para além dos sintomas habituais.

"Temos impactos não só físicos, mas também psicológicos e emocionais. Sendo uma doença visível, naturalmente que, quando não está controlada, a doença pode afetar a autoestima das crianças, a forma como as crianças se veem perante os outros, numa idade fundamental em que estão a desenvolver-se e criar a sua identidade", sublinha Joana Camilo.

A presidenteda ADERMAP alerta que "os níveis mais graves da doença condicionam a vida dos doentes.

Os sintomas podem realmente causar uma disrupção total do dia-a-dia, pela dor, pelo incómodo, isto quando a doença não está tratada, não está convenientemente tratada". Joana Camilo realça ainda que "é importante tentar estabilizar o mais possível a doença através dos tratamentos e cuidados apropriados, de forma a que ela não impacte o dia-a-dia".

A condição que "não é uma simples doença de pele" pode estar associada também a outras doenças,como asma e reinite alérgica. "Importa acautelar que, para qualquer patologia, para qualquer doença, quando há um estilo de vida saudável, naturalmente, haverá um impacto positivo no controlo da doença".

"Esperamos que possa ajudar a servir todos estes objetivos e, ao mesmo tempo, chegar a quem deles precisa", remata Joana Camilo. Para conhecer mais sobre esta condição, e se por acaso tem um caso de dermatite atópica na família, pode procurar o Guia Prático sobre Dermatite Atópica no website da ADERMAP, para já apenas disponível em formato digital.