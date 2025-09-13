Dona Estefânia justifica listas de espera em cirurgias ortopédicas com falta de anestesistas

O Hospital Dona Estefânia confirma que a lista de espera cirúrgica no serviço de Ortopedia Pediátrica está a aumentar, depois de uma notícia do Expresso que dava conta de listas de espera de quatro anos.

Questionada pela Renascença, a administração justifica com a falta de anestesistas, o que impede a resposta às patologias que exigem mais tempos no bloco operatório. O semanário refere que a lista de espera passou de um doente em 2020 para quase 280 este ano.

Para além disso, o encerramento de urgências pediátricas na região de Lisboa e Vale do Tejo e no sul do país tem estado a sobrecarregar o Dona Estefânia.

"Não é recorrente a realização de cirurgias mais complexas por parte de entidades convencionadas no âmbito do Programa Vale Cirurgia, uma vez que, devido ao nível de complexidade, estas entidades não apresentam a disponibilidade requerida", refere o hospital à Renascença.

No entanto, o Dona Estefânia indica que "é comum a rejeição dos vales cirurgia" e que "os pais preferem esperar e que os seus filhos sejam intervencionados por uma equipa que já conhecem, com a qual já existe um acompanhamento prévio e que será a mesma que acompanhará os seus filhos no pós-cirúrgico".

A ULS São José, que inclui o Hospital de São José, o Hospital Santa Marta, o Hospital Curry Cabral, a Maternidade Alfredo da Costa e o Hospital Santo António dos Capuchos, refere também que o conselho de administração "está a trabalhar na reorganização da resposta, de forma a assegurar a continuidade dos cuidados prestados".