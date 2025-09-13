Força Especial de Proteção Civil reforçada com novos elementos

A Força Especial de Proteção Civil (FEPC) vai ser reforçada com novos elementos, iniciando-se na segunda-feira o curso de formação para 64 recrutas, avançou à Lusa a Proteção Civil.

Integrada na estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a FEPC é um corpo de intervenção especializado na área da proteção civil, nomeadamente em incêndios rurais, e conta atualmente com 214 elementos, seis dos quais mulheres, que vai ser reforçada agora com mais 64.

Este reforço de novos elementos tinha sido anunciado em janeiro de 2024.

Na altura, a abertura do concurso destinava-se a 117 recrutas que, após o estágio, iriam aumentar a prontidão da FEPC para atuar em situações de emergência, acidentes graves, catástrofes e para a recuperação da normalidade.

A duração do estágio dos 64 novos elementos da FEPC, sete das quais mulheres, é de 12 meses, sendo o primeiro semestre de formação teórico-prática e o segundo de integração em contexto de trabalho, agregando os dispositivos operacionais da ANEPC.

Segundo a Proteção Civil, o primeiro semestre de formação teórico-prática, composto por 27 módulos de formação que constituem o conteúdo programático do “bombeiro sapador da FEPC” num total de 910 horas, vai decorrer maioritariamente nas instalações do comando nacional da FEPC em Almeirim, no distrito de Santarém, a par de outras ações nas instalações da Escola Nacional de Bombeiros.

A Força Especial de Proteção Civil, que sucede à Força Especial de Bombeiros e é conhecida por “canarinhos”, é dotada de um comando próprio, organizada e inserida no dispositivo operacional da ANEPC, dependendo operacionalmente do Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A FEPC é composta por bombeiros altamente especializados, preparados para atuar em cenários exigentes, tanto em Portugal como em missões internacionais, destacando o apoio no combate aos fogos no Chile e Canadá.

As suas missões vão além da resposta a acidentes e catástrofes, incluindo também a prevenção, o combate a incêndios rurais e a busca e salvamento, com o objetivo de proteger vidas, propriedades e o ambiente em situações de emergência grave.