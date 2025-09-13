Grupo de bombeiros reúne-se em vigília em frente ao parlamento

Um grupo de bombeiros voluntários está este sábado concentrado em frente à Assembleia da República, onde ficará em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.

De acordo com um dos organizadores, Humberto Batista, que falou à comunicação social, a concentração foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais e não tem o apoio da Liga dos Bombeiros de Portugal.

Em frente à Assembleia da República, esta manhã, pelas 12h00, estavam cerca de duas dezenas de bombeiros e apoiantes, uns fardados, outros com camisolas vermelhas onde se lia "Bombeiros, Respeito e Dignidade".

"[A concentração] nasceu nas redes sociais porque começámos a perceber que o Governo, mais uma vez, esqueceu-se dos bombeiros e tem-se esquecido dos bombeiros, e foi mais um ano fustigado pelos incêndios e nós já estamos cansados de promessas", criticou.

Entre as reivindicações está a criação de um incentivo à carreira de bombeiro voluntário, "porque cada vez mais a juventude não quer aderir aos bombeiros", com reduções no IRS e IMI, por exemplo, assim como o "reconhecimento do profissionalismo dos bombeiros voluntários que trabalham em instituições".

Num cartaz afixado junto ao protesto, constam ainda outras propostas: reforma aos 60 anos sem penalizações, revisão de carreiras e salários, apoio aos bombeiros voluntários, "mais meios, formação e modernização" e "financiamento estável para o setor".