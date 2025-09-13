Menu
  • Noticiário das 15h
  • 13 set, 2025
Grupo de bombeiros reúne-se em vigília em frente ao parlamento

13 set, 2025 - 15:12 • Lusa

A concentração foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais e vai manter-se até segunda-feira.

Um grupo de bombeiros voluntários está este sábado concentrado em frente à Assembleia da República, onde ficará em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.

De acordo com um dos organizadores, Humberto Batista, que falou à comunicação social, a concentração foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais e não tem o apoio da Liga dos Bombeiros de Portugal.

Em frente à Assembleia da República, esta manhã, pelas 12h00, estavam cerca de duas dezenas de bombeiros e apoiantes, uns fardados, outros com camisolas vermelhas onde se lia "Bombeiros, Respeito e Dignidade".

"[A concentração] nasceu nas redes sociais porque começámos a perceber que o Governo, mais uma vez, esqueceu-se dos bombeiros e tem-se esquecido dos bombeiros, e foi mais um ano fustigado pelos incêndios e nós já estamos cansados de promessas", criticou.

Entre as reivindicações está a criação de um incentivo à carreira de bombeiro voluntário, "porque cada vez mais a juventude não quer aderir aos bombeiros", com reduções no IRS e IMI, por exemplo, assim como o "reconhecimento do profissionalismo dos bombeiros voluntários que trabalham em instituições".

Num cartaz afixado junto ao protesto, constam ainda outras propostas: reforma aos 60 anos sem penalizações, revisão de carreiras e salários, apoio aos bombeiros voluntários, "mais meios, formação e modernização" e "financiamento estável para o setor".

Humberto Batista lamentou que, quando um bombeiro pede um crédito à habitação, com um seguro de vida associado, o valor da prestação seja mais alto devido ao facto de a sua profissão ser de risco.

"Então, sou profissional ou não sou profissional? Eu não consigo perceber esta parte", criticou.

O bombeiro, que não quis identificar a corporação a que pertence, adiantou que estes bombeiros e apoiantes vão realizar uma vigília durante a noite deste sábado e dormir em frente ao parlamento até segunda-feira, dia 15.

"Nós vamos ficar até ao dia 15, até o Governo receber o nosso caderno reivindicativo, e damos um prazo de 15 dias ao Governo para responder ou para negociar com a Liga [dos Bombeiros]. Caso isso não aconteça, dia 30 começamos a acampar, dia e noite, só saímos daqui com uma resposta mesmo", afirmou.

À frente da escadaria da Assembleia da República encontra-se um caixão, com um capacete de um bombeiro pousado em cima e um cartaz onde se lê "Profissionais na ação, bombeiros de Portugal, vida por vida".

O bombeiro disse que a organização do protesto espera que cerca de cem pessoas se juntem em frente ao parlamento ainda este sábado.

