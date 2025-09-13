Incêndio com duas frentes ativas em Murça, uma arde com intensidade

O incêndio que deflagrou sexta-feira, em Carva, concelho de Murça, mantém duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, segundo o comandante sub-regional do Douro.

Miguel Fonseca, num ponto de situação feito à meia-noite, referiu que uma alteração da direção do vento empurrou o fogo para a zona de Fiolhoso.

Pelas 20:30, o combate estava a evoluir favoravelmente.

"A aldeia está protegida e temos os meios a trabalho", disse, adiantando que esta é a situação que causar mais alguma preocupação.

A outra frente, virada a Perafita, já no concelho de Alijó, arde com média intensidade numa zona de grande dificuldade de acessos.

O fogo deflagrou pelas 14:30, em Carva, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Durante a tarde o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 00:00 estavam no combate a este incêndio 275 bombeiros, com 84 viaturas.