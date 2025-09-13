Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio com duas frentes ativas em Murça, uma arde com intensidade

13 set, 2025 - 00:48 • Lusa

Fogo está a ser combatido por mais de 270 operacionais e 83 meios terrestres.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou sexta-feira, em Carva, concelho de Murça, mantém duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, segundo o comandante sub-regional do Douro.

Miguel Fonseca, num ponto de situação feito à meia-noite, referiu que uma alteração da direção do vento empurrou o fogo para a zona de Fiolhoso.

Pelas 20:30, o combate estava a evoluir favoravelmente.

"A aldeia está protegida e temos os meios a trabalho", disse, adiantando que esta é a situação que causar mais alguma preocupação.

A outra frente, virada a Perafita, já no concelho de Alijó, arde com média intensidade numa zona de grande dificuldade de acessos.

O fogo deflagrou pelas 14:30, em Carva, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Durante a tarde o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 00:00 estavam no combate a este incêndio 275 bombeiros, com 84 viaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 13 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou