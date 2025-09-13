Incêndio em Murça dado como dominado

O incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Murça, no distrito de Vila Real, foi dado na manhã deste sábado como dominado, disse à agência Lusa o comandante sub-regional do Douro.

“Neste momento temos o incêndio dominado, em processo de resolução”, disse Miguel Fonseca.

Segundo o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, estão a ser desenvolvidos “trabalhos de consolidação em alguns pontos quentes, com apoio dos meios terrestres e meios aéreos”.

“Neste momento, está a correr tudo favoravelmente, temos considerado já dominado o incêndio”, reforçou Miguel Fonseca.

Adiantou que estão mobilizados no combate ao incêndio 290 operacionais, apoiados por 90 veículos e 4 meios aéreos.

O fogo deflagrou pelas 14h30 de sexta-feira, em Carva, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Durante a tarde de sexta-feira o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência, que teve duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, e a outra virada a Perafita, já no concelho de Alijó.