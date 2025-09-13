Menu
Incêndio em Murça prestes a ser dominado

13 set, 2025 - 08:49 • André Rodrigues

Fogo deflagrou na tarde de sexta-feira.

A+ / A-

Está prestes a ser dominado o incêndio que lavra em Murça, desde a tarde de sexta-feira.

Às primeiras horas da manhã, foram reforçados os meios no terreno para conter o avanço das chamas.

O comandante sub-regional do Douro, Miguel Fonseca, disse à Renascença que, nesta altura, são 350 os operacionais envolvidos no combate ao fogo. Estão a ser apoiados por três meios aéreos.

Miguel Fonseca admite que este incêndio possa estar dominado ao longo da próxima hora.

