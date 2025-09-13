Incêndios: Fogo em Murça dado como dominado

O incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Murça foi dado como dominado pelas 21:40 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Pelas 22:00 de hoje mantinham-se no local 326 operacionais apoiados por 105 veículos, segundo informação disponível no site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Durante a tarde de sexta-feira, o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência, que teve duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, e a outra virada a Perafita, já no concelho de Alijó.