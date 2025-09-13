Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 24h
  • 14 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Fogo em Murça dado como dominado

13 set, 2025 - 23:12 • Lusa

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Murça foi dado como dominado pelas 21:40 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Pelas 22:00 de hoje mantinham-se no local 326 operacionais apoiados por 105 veículos, segundo informação disponível no site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Durante a tarde de sexta-feira, o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência, que teve duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, e a outra virada a Perafita, já no concelho de Alijó.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 24h
  • 14 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou