Linha do Douro cortada. Duplo atropelamento mortal em Mesão Frio

Duas pessoas morreram este sábado na sequência de um atropelamento ferroviário em Mesão Frio, levando ao corte da circulação, disse à Lusa uma fonte do comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

O alerta foi dado às 11h10, disse a mesma fonte, referindo que as vítimas foram colhidas pelo comboio.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que o acidente ocorreu entre as estações ferroviárias de Ermida e Rede, numa passagem de nível particular (que permite acesso a propriedades privadas).

Às 13h25 a circulação ainda estava cortada, acrescentou.

Segundo a Proteção Civil, estiveram no local do acidente três veículos de Mesão Frio e seis operacionais.

Atropelamento também em Santarém

A circulação ferroviária na Linha do Norte esteve também cortada na Linha do Norte, devido a outro atropelamento mortal, este em Santarém.

A circulação foi restabelecida a às 10h55, na via descendente, Porto-Lisboa.

A pessoa morreu atropelada por um comboio Alfa Pendular. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente, na Ribeira de Santarém, foi feito às 9h06.

Ao local acorreram nove operacionais apoiados por três viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém, e Polícia de Segurança Pública.

Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que o acidente, no sentido Norte-Sul, ocorreu numa passagem de nível que “estava em perfeitas condições de funcionamento”, obrigando a circulação ferroviária a processar-se por uma só via entre as estações de Santarém e Santana-Cartaxo.