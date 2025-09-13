Menu
  • Noticiário das 17h
  • 13 set, 2025
Lisboa. Resgatada mulher no rio Tejo junto ao Parque das Nações

13 set, 2025 - 16:30 • Miguel Marques Ribeiro

A vítima foi "retirada da água, tendo sido transportada em estado grave para uma unidade hospitalar".

A+ / A-

Uma mulher foi resgatada este sábado, no rio Tejo, junto ao Parque das Nações, em Lisboa, "desconhecendo-se as causas na origem da ocorrência", anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

A vítima foi "retirada da água, tendo sido transportada em estado grave para uma unidade hospitalar".

O alerta foi dado pelas 13h34, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa). Para o local, foram ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, bem como o Regimento Sapadores de Bombeiros da cidade e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

Tópicos
