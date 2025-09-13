Militar morre em Abrantes aos 24 anos. Exército abre "processo de averiguações"

13 set, 2025 - 16:43 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro , Liliana Monteiro
Um militar de 24 anos faleceu ao início da manhã deste sábado, no Regimento de Apoio Militar de Emergência em Abrantes, no distrito de Santarém.
Em comunicado, o Exército adianta que a Polícia Judiciária Militar foi notificada, tendo sido aberto um "processo de averiguações" para "apurar as causas e circunstâncias" da morte.
Ao que a Renascença apurou, o militar estava de serviço, mas não a realizar exercícios.
Para já, o Exército não avança pormenores sobre as causas do falecimento, adiantando que os primeiros socorros foram prestados "de imediato" e "acionado o INEM".
O militar era natural de Tabuaço, no distrito de Viseu.
[Notícia atualizada às 17h21, com dados apurados pela Renascença sobre as circunstâncias da morte]