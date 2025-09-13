Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Murça. Vento forte reativa incêndio que chegou a estar dominado

13 set, 2025 - 14:45 • André Rodrigues

Comandante sub-regional do Douro confirma reforço com mais de 300 operacionais e seis meios aéreos. Prioridade é defender a aldeia de Perafita.

A+ / A-

O incêndio de Murça, no distrito de Vila Real, reativou-se este sábado ao início da tarde, adianta à Renascença o comandante sub-regional do Douro.

"Por volta da uma e meia, duas horas da tarde, tivemos três reativações, fruto da repentina intensificação do vento e mudança de direção", explica Miguel Fonseca.

Duas destas reativações "estão a evoluir favoravelmente", mas há uma "que nos está a apresentar mais preocupação, virada à aldeia de Perafita".

Perante este cenário, o comandante sub-regional do Douro confirma que há um reforço de meios "com 13 meios aéreos e mais de 300 operacionais".

Nesta altura, a prioridade é defender as habitações de uma possível aproximação perigosa das chamas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou